SPOR Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'...
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SPOR Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'...

Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajlarıTuğba Şenoğlu: Huzur, sağlık güven ve mutluluk diliyorumMerve Aydın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsunAda Germen: Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı...

SPOR Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'...
16.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:02

Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajları

Tuğba Şenoğlu: Huzur, sağlık güven ve mutluluk diliyorum

Merve Aydın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Ada Germen: Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz

Emre Batur: Genç kardeşlerimizin ve tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum

Bahar Çağlar: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

İbrahim ALİOĞLU/

Basketbol ve voleybol milli takımlarında forma giyen Tuğba Şenoğlu, Merve Aydın, Ada Germen, Emre Batur ve Bahar Çağlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Liglerin sonlandırılmasının ardından evlerinde form tutan sporcular, DHA aracılığıyla 19 Mayıs için kutlama mesajı paylaştı.

Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli oyuncusu Tuğba Şenoğlu, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü evinden çektiği kutlama videosunda, "Büyük önder Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda huzur, sağlık, güven ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

AYDIN: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Basketbol kariyerini Fransa'nın Nantes Reze Basket'te sürdüren milli oyuncu Merve Aydın ise, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

GERMEN: BU TOPRAKLARI VATAN KILAN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün genç oyuncusu Ada Germen de, koronavirüs nedeniyle sonlandırılan voleybol sezonunun ardından bireysel çalışmalarını evinden sürdürüyor. Germen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şu ifadelerle kutladı:

"Bağımsızlık için milletçe yürüdüğümüz uzun ve zorlu yolun ilk adımını bundan 101 yıl önce bugün attık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ay yıldızlı bayrağımızı bayrağımızın dalgalandığı bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

EMRE BATUR: GENÇ KARDEŞLERİMİZİN VE TÜM ÜLKEMİZİN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLUYORUM

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın milli voleybolcusu Emre Batur ise, evinde çektiği video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başarılı voleybolcu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Genç kardeşlerimizin ve tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ben evde kaldığım sürede düzenli olarak antrenman yapıyorum ve kendimi geliştirmek için kişisel gelişim kitapları okuyorum. Siz de evde kalarak, kendi sağlığınızı koruyarak evde kendinizi geliştirebilir ve kendinize faydalı olan şeyleri yapabilirsiniz. Sağlıkla kal, evde kal."

ÇAĞLAR: 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Beşiktaş ve milli takımın başarılı oyuncusu Bahar Çağlar da, evinde çektiği video ile bu önemli günü kutladı. Çağlar, "Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

SPOR Milli basketbolcu ve voleybolculardan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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