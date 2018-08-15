Spor İzü Stadyumu Dostluk Maçıyla Açıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı Kampüsü'nde inşası tamamlanan İZÜ Stadyumu, düzenlenen dostluk maçıyla açıldı. Filistin'in 2'nci Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor Kulübü ile spor ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı karşılaşma beraberlikle sonlandı.

İZÜ Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen futbol müsabakasında, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Mezunları Derneği'nin (VEFADER) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Filistin'in 2'nci Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor ile sanat ve spor dünyasından sevilen isimlerin yer aldığı Şöhretler Karması karşılaştı. İki kardeş ülkeyi bir araya getiren maçta Şöhretler Karması takımında eski futbolcular Abdulkerim Durmaz, Hakan Ünsal, futbol yorumcuları Ertem Şener, Ahmet Çakar, Emre Tilev sanatçı Çağatay Akman, sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, radyo programcısı Adem Metan ile gazeteci Hakan Çelik ayrıca İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut yer aldı. Şöhretler karması ve Zeytindağı Spor, ellerinde iki şehir, tek yürek yazan Türkçe ve Arapça pankartlarla sahaya çıktı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, iki ülkenin milli marşları okundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak karşılaşmayı beraber izledi.

BU MAÇIN SEMBOLİK ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Maçın sembolik öneminin çok büyük olduğunu belirten Bilal Erdoğan, Yurt dışında kamp yapma imkanı olmayan bir takımı buraya getirmek güzel bir insani destek gibi gözüküyor ama bunun sembolik boyutu çok daha önemli. Filistinli kardeşlerimizin dört bir yandan kuşatıldığı, Amerika'nın Filistin'le ilgili tavırlarının tamamen onların aleyhine döndüğü dönemde Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin destekçisi olduğunu vurgulamış oluyoruz. İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin destek olduğu etkinlikte GS Spor Kulübü Filistinli kardeşlerimize ekipman desteği verdi. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize dedi.

3 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Filistinli gençlerle yapılan spor karşılaşmasında sahaya çıkan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İZÜ Stadyumu'nun bir buçuk yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlandığını belirtti. Prof. Dr. Mehmet Bulut, Stadyumumuz uluslararası futbol müsabakaları da dahil olmak üzere ölçülere uygun olarak yemyeşil bir saha haline geldi. 3 bin kişilik bir kapasite ve soyunma odalarıyla her türlü müsabakanın yapılabileceği bir stadyum. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.

Filistinli futbolcularla sahaya çıkmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bulut şöyle devam etti

Filistinli kardeşlerimizle stadyum açılışı yapmamızın çok ayrı bir önemi var. Kudüs-ü Şerif'in Zeytindağı kulübü ile açılış maçı yapıyoruz. Eski futbolcularımızdan oluşan bir karma takımımız ile beraber Filistinli misafirlerimizle bu açılış maçını yapacağız. Bu stadyumda Filistinli kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmak bizim için en büyük bahtiyarlardan. İnşallah yakın zamanda orada zulüm gören kardeşlerimiz gerçek barışa ulaşır.

GALATASARAY MÜZESİNİ GEZECEKLER

Filistinli futbolcuları Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, 2 hafta boyunca çok kötü zeminlerde oynadık ancak buranın zemini muhteşem olmuş. Stada hayran kaldım. Yarın tüm gün Filistinli kardeşlerimizle birlikte olacağız. Öncelikle sabah saatlerinde birlikte Türk Telekom Stadı'nı gezeceğiz. Ardından Galatasaray müzesini ziyaret edeceğiz. Öğle yemeğinde Karadeniz Mutfağı'nı tadacaklar. Filistin korkmasın biz her zaman onların yanındayız ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN BARIŞ VE HUZURUN KAZANMASI

Karşılaşmanın dostluk maçının ötesinde olduğunu kaydeden Ahmet Çakar, Bizler Filistin'den çıkmış bir takımla karşı karşıya geldik. Onlar hayatlarında ilk kez bir yurt dışı maçı yapıyorlar. Filistinli gençlerle oynamak benim için hayattaki en büyük onurlardan biri. Futbol bir tarafa önemli olan dünyada barış ve huzurun son bulması. Bu dostluktan da öte dünyaya verilecek bir mesaj maçıdır. Skor ne olursa önemli olan dünyada barış ve huzurun kazanmasıdır dedi.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE ELİMİZİ UZATIYORUZ

Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Emre Tilev ise, Bu maç, insan olmanın onuru ve gururu olarak yansıma gösteriyor. İZÜ kapılarını sadece bir futbol mücadelesine değil bu mücadelenin derinliklerinde yatan öngörüye açmış oldu. Biz dostuz kucak açıyoruz. Bu ülke herkese kucak açıyor. Ben Türk bayrağını göğsümde taşımaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Filistinli kardeşleri de elimizi uzatıyoruz. Stadyum ise muhteşem, çok güzel dizayn edilmiş. İkinci lig belki de PTT 1'inci lig maçlarından bazıları buraya alınabilir diye konuştu.

SPOR İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

İZÜ Stadyumunun modern ve fonksiyonel bir tesis olduğunu vurgulayan Hakan Çelik ise futbol karşılaşması ile ilgili şunları söyledi

Gençleri burada spor yapma imkanı bulacaklarını düşünüyorum. Emeği geçenleri kutlarım. Maalesef kendi yaşadıkları coğrafyada spor yapma imkanı bulamayan hatta çatışmalardan ötürü diğer sosyal aktivitelere katılamayan birçok başarılı genç var. Türkiye onları dünya arenasına kazandırabilmek için gayret gösteren ülkelerin başında geliyor. Ben inancı, görüşü ne olursa olsun sporun insanları bir araya getiren bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.

Mutluluktan dolayı duygularını anlatmakta zorlanan Filistinli oyuncular ise ilk defa böyle bir fırsat yakaladıklarını söyleyerek ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiler. Berabere sona eren maçın ardından Bilal Erdoğan, karşılamaya katılan tüm oyunculara madalyalarını takdim etti.