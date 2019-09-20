Spor izmirspor futbolda engel tanımadı

20.09.2019 16:34

SPOR İzmirspor futbolda engel tanımadı

Onur ATIŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) -

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Torbalıspor'la deplasmanda karşılaşacak kentin köklü kulüplerinden İzmirspor transferde bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar yaz döneminde 5 işitme engelli futbolcuyu kadrosuna dahil ederek futbolda engelleri kaldırdı.

Defansta oynayan 33 yaşındaki Orhan Aydeniz, 28 yaşındaki Serhat Başaran, 30 yaşındaki Mehmet Sert, orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Zeynel Doruk Uçar ve 24 yaşındaki forvet Eşref Metin Su ile sözleşme imzalayan İzmirspor, tam 12 yıl boyunca İşitme Engelli A Milli Takım'da çalışan teknik direktör Ali Metin'in de takımın başına getirdi. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Ali Metin, sporun hiç bir branşında engellerin bulunmadığını söyledi. Ali Metin, şu ifadeleri kullamndı Bizim sosyal sorumluluk projesi adı altında hedeflerimiz vardı. Geçen sene 2'nci Lig'e Tokatspor'a engelli sporcumuz Fırat Kaya'yı gönderdik. Diğer oyuncumuz Emrecan Dönmez de Tarsus İdman Yurdu'na gitti. Ben Başkan Emin İşletir'e ve yönetime ön ayak oldukları için teşekkür ederim. Projelerimizle bu çocukların liglerde oynayabileceğine inandık. İlk önce engelli futbolcularımızı süper amatörde oynattık. Şimdi İzmirspor gibi tarihe adı yazılmış bir kulübü çocuklarımızın katkısıyla temsil edeceğiz dedi.

Engelli futbolcuların diğer sporcularla uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Ali Metin, Örneğin Orhan iki dünya kupası, bir Avrupa ve bir olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Çocuklarımız çok kaliteli. Ben işaret dilini biliyorum, sorumunuz yok. İzmirspor'daki normal oyuncularımız da işaret dilini öğrendi. Takım içinde çok güzel iletişim kuruldu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige güzel başlayacağız ve iyi bitireceğiz yorumunu yaptı.

FUTBOLUN DİLİ ORTAKTIR

İşitme engelli sporculardan Serhat Başaran hedefleri olan bir takıma geldiklerini ifade ederek, Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim dedi. Orhan Aydeniz ise işaret diliyle yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Antrenörlük Bölümü'nü bitirdim. İzmirspor çok güzel bir kulüp, arkadaşlık üst seviyede ifadelerini kullandı.

Yine işaret diliyle iletişime geçen Eşref Metin Su, Almanya'dan geldiğini ve ilk kez Türkiye'de futbol oynayacağını belirtti. Ankara'dan İzmir'e geldiğini vurgulayan Zeynel de tek hedeflerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

10 yıldır işitme engelli milli takımında görev yaptığını kaydeden Mehmet Sert ise Kariyerimde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Futbolun dili ortaktır. Futbol oynamak duyup duymamakla alakalı değil. Futbolu kulaklarla değil beynimizle oynuyoruz dedi.

Takımın kaptanlarından Uğur Engür ve Volkan Zemen engelli arkadaşlarına çabucak uyum sağladıklarını ve 5 futbolcunun çok çalıştığını bildirdi.

Kaynak: DHA