Spor İstanbul-Tekirdağ Etabını Sam Bennett Kazandı

İstanbul-Tekirdağ etabını Sam Bennett kazandı

156.7 kilometrelik İstanbul - Tekirdağ Etabını Boh-Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett kazandı.

Türk Milli Takımı'dan Feritcan Şamlı yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basacak.

İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'u (Tour Of Turkey) bugün İstanbul - Tekirdağ etabı ile başladı. 156.7 kilometrelik etabı Boh- Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 32 dakika 34 saniye ile kazandı.

START VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN

Sabah saat 11.07'de Sultanahmet'teki Ayasofya Müzesi'nin önünden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın verdiği startla 118 bisikletçi pedal basmaya başladı. Startta hastalığı nedeniyle Lotto Soudal Takımı'ndan Carl Heinz Hagen iştirak edemedi.

NOSTALJİK ANILAR TAZELENDİ

Marmara Denizi'ni çepeçevre dolaşacak olan yeni fakat 55 yıllık geleneğin ilk yıllarını hatırlatan bu NOSTALJİK yarış, havanında güzel oluşu ile bir başka güzelliğe büründü. Ne kadar büyük bir tesadüftür ki 55 yıl önce bu rotada sporcu olarak pedal basan Erol Küçükbakırcı bu kez Federasyon Başkanı olarak anı tazeliyordu.

STARTLA BİRLİKTE KAÇIŞ DA BAŞLADI

Bisikletçiler Sultanahmet'ten, Kennedy Caddesi'ne iner inmez kopmalar başladı. Aralarında Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı'nın da olduğu altı kişilik grup arayı gittikçe artan bir tempo ile açmaya başladı. BBH-Burgos- BH Takım'ından Alvaro Crespo Robredo, DMP-Delko Marseille Provence Takım'ından Lucas de Rossİ NSK - Neri Sottoli Selle İtalya Ktm Takımı'ndan Lorenzo Fortunato, RLY-Rally Uhc Cycling Takımı'ndan Emersoni Oronte ve SVB-Sport Vlaanderan-Baloise Takımı'ndan Lindsay de Vylder müthiş bir hıza ulaştı. Altı sporcu daha İstanbul dışına çıkmadan zamanı önce 3 dakika 50, sonrada 5 dakika 50 saniyeye çıkardı. Bu fark epey devam etti. Genelde düz, güneşli ancak zaman zaman rüzgarlı parkurda fark uzun süre kapanmadı. Beylikdüzü geçilirken Peloton (Ana Grup) tempoyu yükseltmeye başladı.

SALCANO SPRINT PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 92.7'inci kilometresi geride kalırken Salcano sponsorluğunda sprint primi sonuçları gerçekleşti. Prim çizgisini ilk geçen NSK-Neri Sottoli Selle Italia KTM Takımı'ndan Lorenzo Fortunato oldu. İkinci BBH- Burgos BH Takımı'ndan Alvaro Crespo Robredo oldu. Üçüncülüğü SVB-Sport Vlaanderan-Baloise Takımı'ndan Lindsay de Vylder oldu. Bu arada kapanan zaman farkı birazda olsa açıldı. Yeni zaman altılı grup ile ana grup arasında 1 dakika 43 saniyeye kadar çıktı.

İLK KEZ 1 DAKİKANIN ALTINA İNDİ

Prim kapısından sonra inişli - çıkışlı bir grafik çizen zaman farkı finişe 46 kilometre kala 46 saniyeye kadar indi. Peloton'un içinde bulunan TUR'un iddialı isimlerinden Sam Bennett ile Mark Cavendish'ın rahat bir biçimde ve dinlenerek pedal basışının ardındaki gerçek acaba etabı kazanmak için mi böylesine rahat konumdaydılar yorumunu getirdi.

TALİHSİZ KAZA

Finişe 43 kilometre kala Ana grup içinde beklenmedik bir kaza oldu. Pedal pedala gelen 5-6 sporcu düştü ve hemen medikal grup tarafından tedavileri yapıldı.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİ FERİTCAN ŞAMLI'NIN

Finişe 39.8 kilometre kala gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Primini Türkiye Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı aldı. Onu SVB- Sport Vlaanderan Baloise Takımı'ndan Lindsay de Vylder takip etti. Üçüncülüğü RLY-Rally Uhc Cycling Takımı'ndan Emerson Oronti elde etti. Böylece Feritcan yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında Türkiye Güzellikleri kapsamındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

TIRMANIŞ PRİMİ CONTI'NIN

Turkish Airlanes sponsorluğundaki tırmanış primi finişe 12.4 kilometre kala gerçekleşti. Çizgiyi ilk geçen sporcu UAF-UAE Team Emirates Takımı'ndan Valerio Conti oldu. Onu SVB-Sport Vlaanderan-Baloise Takımı'ndan Aaron Van Poucke takip etti. Türk Milli Takımı'ndan Halil İbrahim Doğan üçüncü oldu.

İSTANBUL - TEKİRDAĞ ETABINI BOH-BORA HANSGROHE TAKIMINDAN SAM BENNETT KAZANDI

Finişe 500 metre kala ana gruptan kopma olmadı. Ancak müthiş bir deneyime sahip olan Boh- Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett mükemmel bir finiş yaparak etabı birinci bitirdi.

YARIN 183.3 KİLOMETRELİK TEKİRDAĞ - ECEABAT ETABI KOŞULACAK

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una (Tour Of Turkey) yarın koşulacak 183.3 kilometrelik Tekirdağc- Eceabat etabı ile devam edilecek. Bu etapta Turkuaz Mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi Boh-Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett giyecek.

Kaynak: DHA