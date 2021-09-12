SPOR Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı (1)

Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihi arasında başkanlık yapan, Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden Duygun Yarsuvat, geçtiğimiz cuma günü 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yarsuvat, Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuluna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine; Duygun Yarsuvat'ın ailesi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın eski antrenörü Ümit Davala, Ali Yüce, Köksal Ünlü, Abdurrahim Albayrak, Metin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve sevenleri katıldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: GALATASARAY CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Duygun başkanıma Allah rahmet eylesin, alkışlarla uğurladık. Seçime iki gün kala beni aradı; 'Ben bir liste oluşturuyorum, seni yazıyorum ama bana hayır deme lüksün yok, şansın da yok. Hep beraber bu işi götüreceğiz' dediğinde biraz konuşamadım. 'Hayır, ben seni yazıyorum. Hiçbir şey düşünmeni kabul etmiyorum' dedi. İyi ki de kırmamışım, iyi ki de evet demişim. Beraber çalıştık. 4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Barış içerisinde, huzur içerisinde bir yönetim oluşturduk ve o sene üç tane kupa aldık. Emeği çoktur. Çok şey öğrendim ondan ve keşke bir dönem daha beraber çalışsaydık. Çok çok daha fazla şeyler öğrenme şansına sahip olacaktım ama ifade ediyorum ki hakikaten çalıştığım dönemde en huzurlu, en mutlu dönemlerimizden bir tanesiydi. Dört tane başkanımızla çalıştık. Hepsi ile şampiyon olduk ama Duygun başkanın bize göstermiş olduğu o hoşgörü, o güzellik, o güler yüz hiçbir zaman unutamayacağım. Yönetimde olanların da hiçbirinin unutacağını tahmin etmiyorum. Huzur içerisinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, oğluna, bütün torunlarına, akrabalarına hepsine bütün Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin" dedi.

METİN ÖZTÜRK: MEKANI CENNET OLSUN

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkan adaylarından Metin Öztürk ise "Duygun başkanımız hepimiz için çok özeldi ama benim için ayrı bir özelliği; benim Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanlığımla Duygun başkanımın başkanlığı aynı dönemdeydi. Birlikte çalışma onuruna sahip oldum. Başkanımız biliyorsunuz divan başkanlığımızı, cemiyetimizin başkanlığını yaptı. Üniversitemizin rektörlüğünü yaptı. Çok özel bir insandı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. O'nun bıraktığı yerden tüm Galatasaraylılar olarak inşallah Galatasaray'ımızı yönetimiyle, divan kuruluyla, üyeleriyle, taraftarıyla, takımıyla inşallah daha iyilere götüreceğiz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

ÜMİT DAVALA: GALATASARAYIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN.

Galatasaray eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, "Galatasarayımızın başı sağ olsun. Duygun başkanımınız oğlu Emre kardeşimizi uzun yıllardır tanrım. Uzun dönem birlikte geçirdik O'nun da başı sağ olsun. Başkanımız çok büyük hizmetler verdi, kendisini çok iyi tanırım. Böyle günlerde bu tarz şeyler konuşmak zor oluyor ama hayatta bu da var, Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

ALİ YÜCE: TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Yüce ise "Galatasaray ve Türkiye'nin büyük kaybıdır. Yeri kolay dolmayacak bir insan. Kendisi ile çalışma şansım olmuştu. Her zaman iyi hatırlıyıp unutmayacağım. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.