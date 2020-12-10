SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı
10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:11
SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında infilak etti. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.
SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı.
İNİŞİ SIRASINDA YERE ÇARPARAK PATLADI
Havada motoru arızalanan SN8 adlı roket iniş yaptığı sırada yere çarparak infilak etti.
MUSK EKİBİNİ KUTLADI
Spacex'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.