SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı
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SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:11

SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında infilak etti. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı.

İNİŞİ SIRASINDA YERE ÇARPARAK PATLADI

Havada motoru arızalanan SN8 adlı roket iniş yaptığı sırada yere çarparak infilak etti.

SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

MUSK EKİBİNİ KUTLADI

Spacex'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı
Haber Yorumları (2)
CVC: buluşlarda bazı noktalarda yanılmak sizi doğruya götürür. bugün kullandığınız teknolojiye yön veren fizik kimya hep deneme yanılma yöntemıyle verim sağlamıştır. o yüzden gülüp geçeceğinize siz de yapın da 1metre yükselsin. ama tabi siz teknolojıye ayırmanız gereken parayı başka kurumlara ayırdığınız için dünyanın gerisinde kalırsınız hep. ondan sonra da aman bize yaptırm yapmayın dıye yalvarırsınız. anlayana. . . .
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