SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında infilak etti. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.