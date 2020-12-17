İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir programda üniversiteler için, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" dedi. Üniversite rektörü, Sofuoğlu hakkında işlem yapılacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da işlem yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir canlı yayında üniversiteleri eleştirdi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" dedi. Sofoğlu'nun bu açıklamaları büyük bir tepki çekerken açıklamalar art arda geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hakim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Rektörün açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

FAHRETTİN ALTUN: GENÇLERİMİZ GÖZ BEBEKLERİMİZDİR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.