İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
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İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

17.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:03

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir programda üniversiteler için, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" dedi. Üniversite rektörü, Sofuoğlu hakkında işlem yapılacağını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da işlem yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir canlı yayında üniversiteleri eleştirdi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" dedi. Sofoğlu'nun bu açıklamaları büyük bir tepki çekerken açıklamalar art arda geldi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hakim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Rektörün açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Sözcü Kalın'dan 'Üniversiteler fuhuş evleri' yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

FAHRETTİN ALTUN: GENÇLERİMİZ GÖZ BEBEKLERİMİZDİR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Altun, "Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Kalın'dan 'Üniversiteler fuhuş evleri' yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

NE OLMUŞTU?

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Akit Tv'de Sabri Balaman'ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda önce 'Z' kuşağını eleştirdi, sonra üniversitelerle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin şehirleri geliştirdiği iddiasının yalan olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü" dedi.

"NEREDEYSE FUHUŞ EVLERİ"

Açıklamalarının devamında sert ifadeler kullanan Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadesini kullandı. Stüdyodaki konukların "Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın" demesi üzerine Sofuoğlu "İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" dedi.

İbrahim Kalın'dan 'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Haber Yorumları (18)
YUH BE: senin çocukların ne işle meşgul
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HALK: Sadece küçük üniversite şehri denilen illlerin adını yazın twiter a çıkan sonuç mide bulandırıcı . . . universiteli, apartımız var yerimiz var vs . . . Aslında hoca doğru bir noktaya değinmiş belki universitelerin adı kullanılıyordur. Bunu da iç işleri bakanlığı şikayet ve soruşturma verilerini açıklar bu küçük üniverisıte sehri denilen illerde. . .
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ADİL OL: gençlere el atıldımı gençler başı boş kimsesiz mezun olup baba eline bakan yüzlerce tanıtorum
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