Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış

HDP Fatih İlçe Örgütü'nün ortaya attığı, Batman'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar edenlerin arasında kamu görevlilerinin de olduğu iddiasına İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki geldi. Bakan, "Yalan ağzına yuva yapmış siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğrayıp hamile kaldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmada bir kişi tutuklanmışken, Emniyet Genel Müdürlüğü, kız çocuğunun cinsel istismarıyla ilgili örgüt desteğiyle sosyal medyada algı operasyonu yaptıkları belirlenen 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını bildirmişti.

HDP Fatih İlçe Örgütü ise, küçük kıza istismar eden 27 kişilik bir grubun olduğunu ve bunların içinde kamu görevlilerinin bulunduğunu öne sürdü. Batman Valiliği konuyla ilgili basında yer alan iddiaları yalanlarken, asıl sert tepki ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

İSTİSMAR EDEN GRUPTA, KAMU GÖREVLİLERİNİN DE OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

HDP Fatih İlçe Örgütü'nün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: ''15 yaşında bir çocuk, 3 gebelik. Uzman çavuş, polis ve korucu dahil toplam 27 erkekten sadece biri tutuklu. Savcılık bununla da yetinmeyip gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi? Meydanlardayız!''

"TUTUŞTULAR!"

Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadeleri yer aldı.

"SORUŞTURMADA HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİNİN ADI GEÇMEMEKTEDİR"

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.