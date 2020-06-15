SOSYAL MESAFELİ, MASKELİ İLK KİLİSE DÜĞÜNÜ YAPILDI
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SOSYAL MESAFELİ, MASKELİ İLK KİLİSE DÜĞÜNÜ YAPILDI

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle 90 gündür ibadete kapalı olan kiliselerde nikah törenleri yapılmaya başlandı.

15.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:22

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle 90 gündür ibadete kapalı olan kiliselerde nikah törenleri yapılmaya başlandı. İlk sosyal mesafeli ve maskeli kilise düğünü, Ortaköy'de bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşti.

Koronavirüs sebebiyle 16 Mart tarihinde kiliselerde toplu ibadetler, nikah ve vaftiz törenleri iptal edilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi, 14 Haziran itibarıyla gerekli önlemler alınarak kilise düğünlerinin yapılabileceğini duyurdu. Kilise düğününe sadece birinci dereceden akrabaların katılabileceği, sosyal mesafe ve maske kullanımının zorunlu olduğu belirtildi.

İLK KİLİSE DÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Yasağının kalkmasıyla birlikte ilk sosyal mesafeli ve maskeli nikah tören düni Ortaköy'de bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde gerçekleşti. İskender ve Melek Kaya çifti az sayıda akrabalarının katılımıyla dünya evinde girdi. Törene katılan çiftin yakınları ise kilise içerisinde sosyal mesafelerini koruyarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

'BUGÜNLERİN GERİDE KALMASI İÇİN DUA EDİYORUZ

Nikah Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan tarafından kıyıldı. Nikah töreninde konuşan Anuşyan, 'Uzun dönemdir yapılamayan dini nikahların ilki gerçekleşiyor. Kendi istekleri patrikhanemizi de harekete geçirdi. Belirli önlemler çerçevesinde, ülkemizin kanunları çerçevesinde bu nikah törenini gerçekleştiriyoruz. Fiziksel mesafeyi koruduğunuz, maske kuralına uyduğunuz için herkesin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Bugünlerin geride kalması için dua ediyoruz dedi.

ÇOĞU AKRABAMIZ GELEMEDİ

Koronavirüs sebebiyle az sayıda akrabasını davet edebildiğini dile getiren gelin Melek Kaya, 'Davet etmek istediğim çok arkadaşım, tanıdığım vardı onları çağıramadığım için üzgünüm. Sağlık olsun, bu şekilde olması gerekiyormuş demek ki derken, eşi İskender Kaya, 'Bizim için biraz üzücü oldu. Çoğu akrabamız gelemedi. Az kişiyle nikah kıymak zorunda kaldık. Ama en azından bizim mutluluğumuz bir olsun, önemli olan o. İlk nikah oldu bizimki. Önümüzdeki haftalarda neler olur, yasaklar devam eder mi bilmiyorum. Çoğu akrabamız maskeli ve sosyal mesafeli olarak katıldı ama bizim için önemli olan birlikte olmak diye konuştu.

Gelinin kız kardeşi Dilek Atak da, 'Gönül isterdi ki daha fazla kişi olsun, daha çok akrabamız gelsin. Kısmet böyleymiş. Tedirgin hissediyoruz her an. Fotoğraf çektireceğimiz zaman kararsız kalıyoruz maskeyi taksak mı çıkarsak mı diye. Maskeli beşler olduk. Yapacak bir şey yok sağlık için katlanacağız dedi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından yayımlanan bildiriye göre vaftiz ve düğünler 14 Haziran'dan itibaren sınırlı sayıda katılımla yapılırken kiliseler ibadete 19 Temmuz 2020 Pazar günü Vartavar Yortusu'yla açılacak.

SOSYAL MESAFELİ, MASKELİ İLK KİLİSE DÜĞÜNÜ YAPILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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