Sosyal Medyanın En Etkili İsimleri Belli Oldu Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter'ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti.

Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter'ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti. İşte sosyal medyayı en etkili kullanan isimler.

Twitter'ı En Etkili Kullananlar

Yönetici isimlerin Twitter'da yer alan takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülmekte. Acun Ilıcalı'yı şu isimler izlemekte:

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yöneticiler

Acun Ilıcalı 5.316.559

Abdurrahim Albayrak 1.021.227

Nevzat Aydın 801.133

Sina Afra 425.743

Ümit Boyner 403.303

Nusret Gökçe 370.066

Tansu Yeğen 356.028

Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372

Mustafa Cengiz 194.670

Demet Sabancı Çetindoğan 156.692

Cem Boyner 152.905

Dr. Kerem Kınık 146.113

Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543

Ahmet Nur Çebi 93.574

Bilal Ekşi 91.044

Enver Yücel 69.850

Hulusi Belgü 56.852

Leyla Alaton 53.917

İsfendiyar Zülfikari 53.846

Fettah Tamince 47.232

Twitter'da en çok konuşulan kişinin 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olduğu açıklandı. Tansu Yeğen'i Acun Ilıcalı izlemekte. İsimler ve konuşulma sayıları şu şekilde:

Twitter'da En Çok Konuşulan Yöneticiler

Tansu Yeğen 878.622

Acun Ilıcalı 694.918

Dr. Kerem Kınık 422.980

Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502

Abdurrahim Albayrak 319.387

Nevzat Aydın 245.242

Enver Yücel 240.457

Mustafa Cengiz 205.194

Bilal Ekşi 181.249

Ahmet Nur Çebi 146.296

Nusret Gökçe 121.094

Hulusi Belgü 114.975

Adnan Dalgakıran 72.291

Ümit Önal 63.166

Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707

Murat Erkan 28.921

Ümit Boyner 23.610

Temel Kotil 19.773

Adil Sani Konukoğlu 17.530

Hacı Sabancı 17.274

Potansiyel etkisi en yüksek ismin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Potansiyel görüntülenme paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına gelmekte. Potansiyel etkisi en yüksek isimler ve görüntülenme sayıları şu şekilde:

Twitter'da Potansiyel Etkisi Yüksek Olan İsimler

Tansu Yeğen 1.071.573.749

Acun Ilıcalı 537.821.338

Abdurrahim Albayrak 518.405.097

Mustafa Cengiz 424.405.599

Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735

Ahmet Nur Çebi 333.154.109

Bilal Ekşi 310.334.398

Enver Yücel 283.077.295

Nusret Gökçe 197.197.631

Nevzat Aydın 181.982.818

Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321

Murat Erkan 120.906.432

Ümit Önal 115.077.847

Adnan Dalgakıran 114.587.425

Temel Kotil 89.690.018

Hulusi Belgü 88.225.747

Adil Sani Konukoğlu 60.414.564

Ümit Boyner 57.639.974

Nail Olpak 56.041.575

Sina Afra 51.893.134

Twitter'da en çok etkileşim alan yöneticinin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet'e sahip Yeğen'i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor. Paylaşımların retweet sayısı şu şekilde:

Twitter'da En Çok RT Alan Yöneticiler

Tansu Yeğen 769.387

Dr. Kerem Kınık 205.853

Nevzat Aydın 104.117

Nusret Gökçe 100.522

Hulusi Belgü 62.533

Abdurrahim Albayrak 49.409

Enver Yücel 46.407

Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235

Ahmet Nur Çebi 43.538

Acun Ilıcalı 41.662

Adnan Dalgakıran 31.153

Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190

Bilal Ekşi 25.896

Murat Erkan 14.564

Ümit Boyner 11.280

Temel Kotil 7.826

Ümit Önal 7.250

Adil Sani Konukoğlu 6.275

Mustafa Cengiz 6.155

Sedef Orman 5.718

Konuşulma sayısı, potansiyel görüntülenme, paylaşımların potansiyel görüntülenme sayıları 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarih aralığındaki verileri içermekte. Sizler hazırlanan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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