Sosyal Medyanın En Etkili İsimleri Belli Oldu
Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter'ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti.
Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter'ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti. İşte sosyal medyayı en etkili kullanan isimler.
Twitter'ı En Etkili Kullananlar
Yönetici isimlerin Twitter'da yer alan takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı'nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülmekte. Acun Ilıcalı'yı şu isimler izlemekte:
Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yöneticiler
Acun Ilıcalı 5.316.559
Abdurrahim Albayrak 1.021.227
Nevzat Aydın 801.133
Sina Afra 425.743
Ümit Boyner 403.303
Nusret Gökçe 370.066
Tansu Yeğen 356.028
Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372
Mustafa Cengiz 194.670
Demet Sabancı Çetindoğan 156.692
Cem Boyner 152.905
Dr. Kerem Kınık 146.113
Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543
Ahmet Nur Çebi 93.574
Bilal Ekşi 91.044
Enver Yücel 69.850
Hulusi Belgü 56.852
Leyla Alaton 53.917
İsfendiyar Zülfikari 53.846
Fettah Tamince 47.232
Twitter'da en çok konuşulan kişinin 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olduğu açıklandı. Tansu Yeğen'i Acun Ilıcalı izlemekte. İsimler ve konuşulma sayıları şu şekilde:
Twitter'da En Çok Konuşulan Yöneticiler
Tansu Yeğen 878.622
Acun Ilıcalı 694.918
Dr. Kerem Kınık 422.980
Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502
Abdurrahim Albayrak 319.387
Nevzat Aydın 245.242
Enver Yücel 240.457
Mustafa Cengiz 205.194
Bilal Ekşi 181.249
Ahmet Nur Çebi 146.296
Nusret Gökçe 121.094
Hulusi Belgü 114.975
Adnan Dalgakıran 72.291
Ümit Önal 63.166
Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707
Murat Erkan 28.921
Ümit Boyner 23.610
Temel Kotil 19.773
Adil Sani Konukoğlu 17.530
Hacı Sabancı 17.274
Potansiyel etkisi en yüksek ismin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Potansiyel görüntülenme paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına gelmekte. Potansiyel etkisi en yüksek isimler ve görüntülenme sayıları şu şekilde:
Twitter'da Potansiyel Etkisi Yüksek Olan İsimler
Tansu Yeğen 1.071.573.749
Acun Ilıcalı 537.821.338
Abdurrahim Albayrak 518.405.097
Mustafa Cengiz 424.405.599
Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735
Ahmet Nur Çebi 333.154.109
Bilal Ekşi 310.334.398
Enver Yücel 283.077.295
Nusret Gökçe 197.197.631
Nevzat Aydın 181.982.818
Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321
Murat Erkan 120.906.432
Ümit Önal 115.077.847
Adnan Dalgakıran 114.587.425
Temel Kotil 89.690.018
Hulusi Belgü 88.225.747
Adil Sani Konukoğlu 60.414.564
Ümit Boyner 57.639.974
Nail Olpak 56.041.575
Sina Afra 51.893.134
Twitter'da en çok etkileşim alan yöneticinin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet'e sahip Yeğen'i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor. Paylaşımların retweet sayısı şu şekilde:
Twitter'da En Çok RT Alan Yöneticiler
Tansu Yeğen 769.387
Dr. Kerem Kınık 205.853
Nevzat Aydın 104.117
Nusret Gökçe 100.522
Hulusi Belgü 62.533
Abdurrahim Albayrak 49.409
Enver Yücel 46.407
Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235
Ahmet Nur Çebi 43.538
Acun Ilıcalı 41.662
Adnan Dalgakıran 31.153
Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190
Bilal Ekşi 25.896
Murat Erkan 14.564
Ümit Boyner 11.280
Temel Kotil 7.826
Ümit Önal 7.250
Adil Sani Konukoğlu 6.275
Mustafa Cengiz 6.155
Sedef Orman 5.718
Konuşulma sayısı, potansiyel görüntülenme, paylaşımların potansiyel görüntülenme sayıları 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarih aralığındaki verileri içermekte. Sizler hazırlanan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
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