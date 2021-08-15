Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama

Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyadan yabancı uyruklu olduğunu söyleyip provokasyon yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Sosyal medyadan yabancı uyruklu olduğunu söyleyip provokasyon yaptığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Sosyal medyadan hakaret ve küfür içerikli provokatif içerikli video yayınlayan M.M. isimli şahıs Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada M.M. isimli şahsın tutuklandığı bildirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Işın Karaca Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 21:02:39. #1.14#

title