Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez: Bilgi kirliliğinin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı
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Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez: Bilgi kirliliğinin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı

Türkiye'deki siyasi atmosferin giderek ısınması, kutuplaşmanın da üst düzeyde yaşanmasına neden oluyor.

Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez: Bilgi kirliliğinin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmalı
15.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:05

Türkiye'deki siyasi atmosferin giderek ısınması, kutuplaşmanın da üst düzeyde yaşanmasına neden oluyor. Sosyal medyadaki paylaşımların getirebileceği tehlikelere değinen Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez acilen yasal düzenleme yapılması ve bilgi kirliliği ve sosyal linç kavramlarının literatüre geçirilmesi gerektiğini savundu.

Sosyal Medya Uzmanı Dönmez konuya ilişkin şunları söyledi: "Son yıllarda özellikle siyasetteki ittifaklar ve ayrışmalar sosyal medya platformlarında kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Bu da yapılan paylaşımların bulunulan ve desteklenen grubun lehine, rakip oluşumların da aleyhine yapılmasına neden oluyor. Bu konuda teferruatlı kayda değer bir yasal düzenleme henüz yapılmış değil. Sosyal alanda suç işleme daha da yaygınlaşmadan, bunun çerçevesinin çizilmesi ve eleştiri sınırlarının belirlenmesi için acilen yasal bir düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Televizyon kanallarının da artık tek sesli olmaya doğru evrildiğini ifade eden uzman Ömer Dönmez, "Sosyal medya platformları toplumun bir bakıma nefes alabildiği, özgürce kendilerini ifade edebildikleri mecralar. Sosyal medyadaki özgürlükler ve kısıtlanmadan, çerçevenin belirlenmesi, suç teşkil edecek fiillerin konunun uzmanları tarafından araştırılarak son safhaya getirilmesi gerekir. Burada tek sesli bir sosyal medya, toplumda biriken enerjinin dağılmasını da engelleyeceğinden, özgürlüklerden ödün vermeden, sadece bilgi kirliliği ve ayrıştırıcı söylem ve paylaşımlarda bulunanların sosyal mecralardaki davranış alanlarının sınırlandırılması gerekebilir" diyerek bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı.

Twitter, Covid-19 sürecinde bilgi kirliliğinden kurtulmak istiyor

Twitter'ın Covid-19 sürecinde bilgi kirliliği ve yalan haberden kurtulmak istediğini de vurgulayan Dönmez, Twitter'ın bu yılın başlarında, sentetik ve manipüle edilmiş medya içeren tweetler için yeni bir bilgi etiketi eklediğini hatırlatarak, "Potansiyel olarak zararlı, Covid-19 ile ilgili yanıltıcı bilgiler içeren tweetlerde benzer etiketler görünecek. Bu, bugünden önce oluşturulan tweetler için de geçerli olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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