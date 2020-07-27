Sosyal Medya Teklifi Meclis Genel Kurulu'na taşınacak Adalet Komisyonu'ndan gergin tartışmaların ardından 13 saatte geçti; Sosyal Medya Teklifi üzerinde yaşanan tartışmalar şimdi de Meclis Genel Kurulu'na taşınacak.

Adalet Komisyonu'ndan gergin tartışmaların ardından 13 saatte geçti; Sosyal Medya Teklifi üzerinde yaşanan tartışmalar şimdi de Meclis Genel Kurulu'na taşınacak. Muhalefet partilerinin muhalif seslerin kısılacağı gerekçesiyle karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesi Ak Parti'nin grup önerisiyle Genel Kurul'un ön sıralarına çekilecek.

PEKİ TEKLİF NE GETİRİYOR?

9 maddelik Kanun teklifine göre Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci şartı getirilecek.

Bu şart yerine getirilmezse 5 aşamalı bir yaptırım süreci olacak;

Temsilcilik açılmazsa 10 milyon lira ceza verilecek.

Bu şartın yerine getirilmesi için 30 gün daha beklenecek.

Yine temsilcilik açılmaması durumunda 30 milyon lira daha ceza kesilecek.

Üçüncü aşamada ise ilgili sosyal ağ sağlayıcısı üç ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yapamayacak.

Dördüncü aşamada Sulh Ceza Hakimliği yüzde 50 ile 90 oranında bant taratma cezası verebilecek.

Son aşamada ise bant taratma cezası alan bilişim sağlayıcılarının 4 saat içerisinde bu kararı yerine getirmesi gerekecek.

Sosyal medyada kişisel haklara yönelik ihlal olması durumunda 48 saat içerisinde cevap verilmesi gerekecek.

Bu şartın yerine getirilmemesinin cezası 5 milyon lira olacak.

Sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak.

MECLİS TATİLE GİRİYOR

Meclisin sosyal medya düzenlemesi yasa teklifinin Genel Kurul'da kabul etmesinin ardından tatile girmesi planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA