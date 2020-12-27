Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı

Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet', Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni, programda bir anısını anlattığı sırada şarkıcı Alişan tarafından stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı. Alişan'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Star TV'de 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının konuğu olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak'ın Alişan tarafından stüdyodan apar topar çıkarılması tepki çekti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DA TEPKİ GELDİ

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye paylaşıp stüdyoda yaşananları sert bir dille eleştirdi. Bayraktar, "Ağabey, kim diye merak edenler bir milyoncu Mehmet yazmaları yeterli. Yazıklar olsun, iki isme de. Destekle şaklaban etmeye gerek var mı? Çıkarlarınız kurusun ki kendi halinde yaşayan akıl melekelerini sosyal çevresinde tutarlı şekilde kullanmayan ve ona destek olan hiç görmediğimiz kişiyle birlikte ekrana çağırıp sonra nasıl yollayacağım diye şaşırmak ne rezillik boyutudur!" diyerek tepkisini gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın 1 Milyon Mehmet'i karga tulumba stüdyodan atmasına tepki gösterdi.

Bazı kullanıcıların yorumları şu şekilde;

-Mehmet dayıya ayıp ettiler, vallahi çok üzüldük. Nedir bu kapris Alişan.

-Adamı resmen yaka paça atmışlar. Ayıp size ta İstanbul'a kadar gelmiş ama sizin yaptığınız insanlık dışı bir hareket.

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

1968 yılında dünyaya geldi. Kaportacılık yapan Bir Milyon Mehmet'in gerçek adı Mehmet Bucak'tır. Aslen Mersinlidir.

Bir Milyon Mehmet, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem oldu. Mersin merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde hayatını sürdüren Mehmet Bucak, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @filintaahmetmehmet kullanıcı adıyla yer almaktadır.