Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması

Fenerbahçe- Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Ligin 6. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmadan önce CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç sosyal medya hesabından, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s…yim" ifadelerini kullanarak daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı. Hızla yayılan paylaşım üzerine Kılınç büyük tepki çekince sosyal medya hesabını kapattı.

CHP'Lİ VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanımızı aradım. İl Başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILACAK

Trabzonspor taraftarlarının tepkisi üzerine CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı'da sosyal medya hesabından bir açıklama yapma ihtiyacı duyarak, "İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz" denildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan İlayda Kılınç, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim" diye konuştu. Kılınç olay olan paylaşımını ise sildi.