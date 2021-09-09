Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
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Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor

Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
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Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. arışma sonra özel hayatı merak konusu olan Korkmaz'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle pozları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu.

5 YILDIR BERABERLER

Instagram'da 21 binden fazla takipçisi bulunan Dilara Korkmaz, eğlenceli videolarının yanı sıra bikinili pozlarını ve günlük hayatından kareleri de hesabından paylaşıyor. 5 yıldır Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşayan Korkmaz, mutlu karelerini de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz, 23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
Sosyal medya 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozlarını konuşuyor
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