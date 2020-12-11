Sosyal konut Yuvam Bahçeşehir'in temel atma töreni gerçekleştirildi

Başakşehir Belediyesi'nin "Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva" hedefiyle yola çıktığı sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin temeli atıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin "Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva" hedefiyle yola çıktığı sosyal konut projesi olan 'Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin temeli atıldı. Proje sayesinde 752 konut inşa edilecek.

Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup tarafından hayata geçirilen Yuvam Bahçeşehir Evleri'nde konutların yapımına başlandı. Projenin ilk etabı 752 konut ve 16 mağazadan oluşuyor. Günün 24 saati güvenlik, açık-kapalı otopark, spor salonu, sosyal alanları ve eşsiz çevre düzenlemesiyle dikkat çeken Yuvam Bahçeşehir Evleri, çevresindeki alışveriş merkezleri, camiler, eğitim kurumları, üniversiteler ve hastaneler ile hayatın tam merkezinde yer alıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı planlara sahip daire seçeneklerine sahip Yuvam Bahçeşehir Evleri, 344 bin TL'den başlayan fiyatları, 0,64 vade oranı, yüzde 5 peşinat ve 120 aya kadar 2 bin 700 TL'den başlayan taksit imkanları ile satışa sunulacak. Modern yaşam alanları ile çocuklar için güvenli bir ortam ve huzur dolu bir yaşam hayali sunan sosyal konut projesi Bahçeşehir'in en merkezi noktasında yükselecek. Rahat ve kolay ulaşımı, kendisine ait korusu ve yeşil alanları, eşsiz göl manzarası ve spor alanlarının yanı sıra ticari alanları ile de sakinlerine sadece bir ev değil yeni bir yaşamın anahtarını sunması planlanıyor.

"YAKIN ZAMANDA YENİ PROJELERİMİZDE OLACAK"

Yuvam Bahçeşehir projesinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız yuvam Bahçeşehir'e rekor bir katılımın olması bizleri çok mutlu etti. Çünkü vatandaşımız bizleri teveccüh etti. Bizlerde bugün projemizin temel atmasını gerçekleştirdik. Projeyi hızlıca tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda yeni projelerimizde olacak. Sıcak bir yuva herkesin hakkı diyoruz. Bizlerde bu imkanı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

"PROJEYİ İKİ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk ise 'Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva' sloganıyla başlattığımız projemizin temelini atıyoruz. Projemiz kapsamında inşa edeceğimiz 752 mutlu yuva 40 ticari üniteyi iki yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonunda hak sahiplerine anahtarını vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı