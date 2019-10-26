Sosyal Fayda Zirvesi'nin altıncısı, daha iyi bir dünya için düzenlendi

26.10.2019 10:21

Siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı Zirve'de, iyiliğe giden en kısa yol "Short-cut" temasıyla konuşuldu.

2013 yılından beri İstanbul'da gerçekleştirilen ve insanlık ilerlerken kimseyi geride bırakmama konusundaki çözümlere odaklanan Sosyal Fayda Zirvesi'nin 6.'sı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve TBWA\FORGOOD tarafından, 25 Ekim 2019 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. Halit Ergenç'in sunumuyla, tüm gün boyu süren etkinlikte, Cumhurbaşkanı Eşi Sayın Emine Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra, Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda odaklı ünlü isimler ile çok sayıda değişim mimarı, iyiliğe giden en kısa yol hakkında konuştu.

UNDP'nin iyi niyet elçisi Mert Fırat'ın yanı sıra Belçim Bilgin, Gökhan Özoğuz gibi sanatçıların katıldığı Zirve'de renkli anlar yaşandı.

Dünyanın kurtuluşunun neresindeyiz?

Sosyal Fayda Zirvesi'nin 2018 İstanbul ayağında sunuculuk yapan Halit Ergenç: "Bütün evrende, üzerinde bu kadar konforla ve sağlıklı şekilde yaşayabileceğimiz başka bir gezegen daha yok. Bir yandan her beş saniyede bir 5 çocuk ölüyor. Kuraklık yüzünden Hindistan'da çiftçiler intihar ediyor. Kaygılanmak veya olumsuzluğa odaklanmak çözüm değil. Yeterli vaktimiz var mı? Buna odaklanmamız lazım" diyerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi. "Dünyanın kurtuluşunun neresindeyiz" diye soran Halit Ergenç, dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için herkesi küçük bir çözüm önerisinde bulunmaya davet etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi: "2030 yılında nasıl bir dünya istiyoruz?"

Dünyanın dört bir yanından gelip Sosyal Fayda Zirvesi için İstanbul'da toplanan alanında yetkin uzmanların daha sürdürülebilir bir dünyada herkesin daha müreffeh, mutlu ve sağlıklı yaşaması için kısa yolları konuşacağını belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise: "Aslında tek bir basit soruya cevap arıyoruz: 2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz ve bunu nasıl başarabiliriz?" dedi.

UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık'ın yönettiği 'Fayda için Genç Gücü' oturumunda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin çok büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli açığa çıkarmak zorundayız. Gençlerle her buluşmamda gönüllülük esaslı katılımlar konusunda konuşuyoruz. Her şeyden önemlisi gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engel tanımazlar," dedi. Sayın Kasapoğlu, oturumun ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın standında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Emine Erdoğan: "Sıfır Atık Projesi ile 100 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Vizyonu kapsamında yaptığı konuşmasında Sosyal Fayda Zirvesi'nde katılımcıların daha iyi bir dünya için iyiliğe giden en kısa yolu bulmak için bir araya geldiğini belirtti. Sayın Emine Erdoğan: "Bugün attığımız adımlarla sadece 2030 veya 2050 değil, önümüzdeki birkaç bin yılı tasarlıyoruz. Bilim insanlarının yakın gelecekle ilgili öngörüleri bizim şimdiki davranışlarımızı da şekillendirmelidir. En önemli uyarılardan biri de gelecekte bizi bekleyen iklim krizidir. Gelecekte bizi bekleyen iklim krizi insanların yaşanabilir yer ve su bulmak için kitleler halinde göç etmesi demek. Biz de 2017 yılında Sıfır Atık hedefiyle yola çıktık. Bilinçsiz tüketimden gelen kirliliği ve doğal kaynakları tüketilmiş bir ülkeyi çocuklarımıza miras bırakamazdık. Sıfır Atık Projesi ile sadece atık geri dönüşümünü değil sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretimin yapılmasını da amaçlıyoruz. 2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 35 seviyesine çıkarmayı, böylece yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç ve 100 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı ise sürdürülebilir zihinlerdir. Bu nedenle sivil toplumla yürüttüğümüz çalışmaları çok önemsiyoruz," dedi.

TBWA Istanbul CEO'su Burcu Özdemir Kayımtu:"Sosyal Farkındalığın Kitlelere Yayılmasını Hedefliyoruz"

TBWA Istanbul CEO'su Burcu Özdemir Kayımtu katıldığı panelde: "Katılımcılar, reklam ajanslarından biri neden burada ve bu organizasyonu yapıyor diye sorabilir. 2015'te İhtiyaç Haritası ile tanıştık, yaptığı işlerin ne kadar güzel olduğunu ve bu işe katkı sağlamamız gerektiğini düşündük. Bu süreçte yolumuz UNDP Türkiye ile kesişti. Biz, TBWA İstanbul Ofisi olarak bu güzel işlerin etkilerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle Sosyal Fayda Zirvesi'ni başlattık. Türkiye'nin her ortamda sosyal farkındalığını göstermesini bu hareketin kitlelere yayılmasını hedefliyoruz." dedi.

UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat: "Birlikte eğlenmek mümkün"

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi, İhtiyaç Haritası Kurucularından ve Oyuncu Mert Fırat 'Eğlen, İz Bırakma' panelinde yaptığı konuşmada festivallerin, bıraktıkları izler ile şehirlerine birer ceza olarak gelmeye başladığını belirterek "Birlikte eğlenceli festivaller yapıp, birlikte eğlenmek mümkün!" dedi. Fırat: "Daha fazla insana nasıl ulaşabiliriz diye İhtiyaç Haritası'nı ilk açtığımızda sistemi tanıtmak, kullanıcı geri bildirimleri ile ilerlemek istiyorduk. Altyapıyı geliştirdikçe yüz bin insana ulaştık ve cevap veremediğimiz konular oldu. Yapı oturdu, sistem değişti ve bu ilhamla hareketle 'sorunları neden yerinde çözmeyelim?' diye sorduk," dedi.

Kaynak: Bültenler