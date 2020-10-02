Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı
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Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı

02.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:38
Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı

"Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Toplantısı" Sinop'ta yapıldı.

"Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Toplantısı" Sinop'ta yapıldı.

CHP'li il belediye başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıların beşincisi Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın ev sahipliğinde Sinop'ta gerçekleştirildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan toplantıda yaptığı konuşmada, "Seçimlerden hemen sonra aramızdaki bağı güçlendirmek, yardımlaşmayı artırmak, birbirimizin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden istifa etmek amacıyla ilkini Yalova'da yaptığımız 'Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı'nın bugün beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıların belediye başkanları için tecrübeli isimlerle bir arada olmanın, onların belediyesindeki tecrübelerinden istifade etmenin çok verimli olduğunu gördük ve bunu geleneksel hale getirdik. Her 2 ayda bir kent belirleyerek orada toplanıp buluşuyoruz. Bugünkü toplantımızda da bir sonraki toplantının hangi ilimizde, hangi tarihte olacağına karar vereceğiz ve toplantıya bu şekilde sonlandıracağız" dedi.

Sinop Buzhane Binasında gerçekleşen toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman katıldı.

İl belediye başkanları yapılan yatırımlar hakkında görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulundu. - SİNOP

Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı
Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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