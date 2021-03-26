Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

PlayStation ücretsiz oyunları için son gün 23 Nisan! Sony Interactive Entertainment, Play at Home etkinliği adı altında geçen hafta ücretsiz olacak oyunculara sunulacak oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar bugün itibarıyla erişime açıldı. İşte Sony'nin PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunlar!

Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği Play at Home etkinliğinde PlayStation kullanıcılarına 26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında 10 farklı oyun hediye edeceğini duyurmuştu. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak sunuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan 9 oyun için son tarih 23 Nisan, Türkiye saat ile 06.00. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak.

PLAYSTATION ÜCRETSİZ OYUNLARI

· ABZU

· Enter the Gungeon

· Rez Infinite

· Subnautica

· The Witness

· Astro Bot Rescue Mission (VR)

· Moss (VR)

· Thumper (VR)

· Paper Beast (VR)

19 Nisan TSİ 06.00 ile 14 Mayıs TSİ 06.00 tarihleri arasında ise Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olarak dağıtacak. Horizon Zero Dawn, başarılı hikayesi ve harika grafikleriyle oyunu hala alıp oynamamış PlayStation 4 oyuncuları için çok güzel bir hediye olacaktır.