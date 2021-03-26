Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!
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Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

PlayStation ücretsiz oyunları için son gün 23 Nisan! Sony Interactive Entertainment, Play at Home etkinliği adı altında geçen hafta ücretsiz olacak oyunculara sunulacak oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar bugün itibarıyla erişime açıldı. İşte Sony'nin PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunlar!

Sony, geçtiğimiz hafta düzenlediği Play at Home etkinliğinde PlayStation kullanıcılarına 26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında 10 farklı oyun hediye edeceğini duyurmuştu. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak sunuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan 9 oyun için son tarih 23 Nisan, Türkiye saat ile 06.00. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak.

PLAYSTATION ÜCRETSİZ OYUNLARI

· ABZU

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Enter the Gungeon

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Rez Infinite

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Subnautica

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· The Witness

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Astro Bot Rescue Mission (VR)

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Moss (VR)

Sony, PlayStation'da 9 farklı oyunu ücretsiz yaptı! VR oyunlar da ücretsiz oldu!

· Thumper (VR)

· Paper Beast (VR)

19 Nisan TSİ 06.00 ile 14 Mayıs TSİ 06.00 tarihleri arasında ise Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olarak dağıtacak. Horizon Zero Dawn, başarılı hikayesi ve harika grafikleriyle oyunu hala alıp oynamamış PlayStation 4 oyuncuları için çok güzel bir hediye olacaktır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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