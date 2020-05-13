Sony Büyük Zararda, Xperia Telefonlar Satmıyor! Japon teknoloji devi Sony, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları

Japon teknoloji devi Sony, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Sony Xperia akıllı telefonlar ne kadar satıyor? sorusu da yanıt buldu.

Koronavirüs Etkiledi!

Sony, bugün 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Bir önceki yıl 82.73 milyar yen olan işletme karı 35.45 milyar yene düştü. Şirket, tüketici elektroniğine yönelik ciddi düşüşü tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Kovid-19'a bağladı. Bilindiği üzere Sony de birçok şirket gibi çeşitli ülkelerde Kovid-19 yayılmasını önlemek amacıyla üretim tesislerinde faaliyetleri durdurmak zorunda kalmıştı. Bu yıl için Sony, işletme karının bir önceki yıla göre en az yüzde 30 düşmesini bekliyor. Sony, oyun sektöründe iyi performans göstermeye devam ederken, görüntü sensörü işinde bu yıl üst seviye telefonlara olan talepteki önemli düşüş nedeniyle bir darbe alabilir.

Xperia Telefonlar Ne Kadar Sattı?

Sony, ilk çeyrekte sadece 400.000 adet Xperia akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Telefon satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.7'lik bir düşüş gösterdi. Şirket, 700.000 akıllı telefon sevkiyatı yapmayı hedeflemişti ancak koronavirüs pandemisinin neden olduğu talep azalması ve üretim duraksamaları nedeniyle hedefe ulaşamadı.

Koronavirüs salgınının tam olarak ne zaman biteceği bilinmediğinden Sony, ikinci çeyrekte akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği ürünleri için satış rakamlarını tahmin edemiyor. Xperia 1 II ve Xperia 10 II modelleri de satmazsa, Sony akıllı telefon stratejisini radikal bir şekilde yeniden düşünmek zorunda kalabilir.