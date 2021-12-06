Sony Başkan Yardımcısı, 15 yaşındaki çocukla cinsel ilişki için buluştuğu ortaya çıkmasının ardından kovuldu

Sony şirketinde 2013 yılından beri çalışan George Cacioppo, viral bir video ile gündeme gelmesinin ardından şirketi tarafından hemen işine son verildi. Kendini 15 yaşında bir çocukmuş gibi tanıtan ve bu sayede pedofili bireyleri tespit edip kameraya çeken People v. Pred adlı YouTube kanalının hedefi 64 yaşındaki Sony'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı George Cacioppo'ydu.

BULUŞMADAN ÖNCE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ

Kendini Jeff olarak tanıtan George Cacioppo, 15 yaşında bir çocukmuş gibi davranan YouTuber'a cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdikten sonra sabah 4:30'da buluşma ayarladılar. George'un evine giden YouTuber, her anı kayıt altına aldı ve George ile buluştuktan sonra olayın farkına varan George kapıyı kapatarak evine girdi.

CİNSEL İLİŞKİ İÇİN EVİNE DAVET ETTİ

YouTuber, George'un dışarıya çıkmasını yüzünü kameraya kaydettiğini ve 15 yaşındaki çocuk ile cinsel ilişki için davet ettiğini söylediktan kısa bir süre sonra sokakta "Bu adam 15 yaşındaki çocuğu cinsel ilişki için evine davet etti." diye bağırarak sokaktaki herkese duyurmaya çalıştı.

SONY TARAFINDAN İŞİNE SON VERİLDİ

Videonun YouTube'da paylaşıldıktan sonra gündem oldu ve Sony'den George Cacioppo'nun kovulduğuna dair açıklama geldi. Sony, yaptığı açıklamada: "Durumun farkındayız ve söz konusu çalışanın işine son verildi." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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