Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası; dava görülmeye başlandı

ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanık, "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanık, "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmasında Metin Yüncü'yü arkadaş ortamında tanıdığını söyleyen sanık Sezai Temuroğlu, "Avukat E. Ö.'nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal, Uğur Mumcu Mahallesinde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı" dedi.

"BORCUMUZU ÖDEDİĞİMİZDE TAPUYU BİZE GERİ VERECEKTİ"

DURUŞMA SANIK SAVUNMALARI ALINMASI İÇİN ERTELENDİ

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu "Şüpheli", Songül Karlı "Müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin "Dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri