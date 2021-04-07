Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu ve verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, teröristlere verilen karşılık sonucu 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 22:28:02. #1.15#
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