Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu ve verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.