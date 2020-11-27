Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı
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Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı

27.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:24

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurduğu tesiste, Kafkas halklarının uzun yaşam hikayelerine konu olan ve anne sütüne en yakın içecek olarak adlandırılan kara maya usulü kefir üreten girişimci, ürünlerini yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurduğu tesiste, Kafkas halklarının uzun yaşam hikayelerine konu olan ve anne sütüne en yakın içecek olarak adlandırılan kara maya usulü kefir üreten girişimci, ürünlerini yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

Deri ticareti için gittiği Kazakistan'da süt ürünü kefirle tanışan 46 yaşındaki Harun Geniş, Karamürsel Kızderbent Mahallesi'nde 350 metrekare alanda tesis açarak 3 kişiye istihdam sağladı. İçerdiği mineral, vitamin ve antioksidanlar sayesinde insan sağlına birçok faydası bulunan kara maya usulü kefir üreten Geniş, Avrupa Birliği (AB) Tüm Tüketici Koruma Derneğince 2016 yılında altın marka ödülüne layık görüldü.

Yılda 96 ton üretim gerçekleştiren girişimci, Türkiye'nin dört bir yanındaki market ve eczanelere gönderdiği ürünlerini ihraç etmeye hazırlanıyor.

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"İnsan sağlığına birçok faydası var"

Kefir üreticisi Geniş, AA muhabirine, kefir macerasının yıllar önce Kazakistan'a deri ticareti için gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başladığını belirtti. Turizm işletmesi mezunu olmasına rağmen merhum Prof. Dr. Ahmet Aydın'ın yönlendirmesiyle bu işe yöneldiğini anlatan Geniş, kefirin insan sağlığı açısından birçok faydası olduğunu söyledi.

Kara maya kefiri 2010 yılında üretmeye başladığını aktaran Geniş, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Aydın'ın yardımları, yönlendirmeleri ve Moskova Devlet Üniversitesinin çalışmaları esas alınarak, orijinal kefir mayasındaki bakterilerin tamamına yakınını kontaminasyona uğratmadan nasıl üretim yapmamız gerektiği konusundaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bu proseslerle ilk ürünümüz kara maya kefirini üretmeye başladık. Halk sağlığı için ürettiğimiz organik sütle kara maya usulü kefir yaparak idealist işletme olmayı hedefledik."

Geniş, ürünün AB Tüm Tüketici Koruma Derneğince 2016 yılında altın marka ödülüne layık görüldüğüne dikkati çekerek "Kara maya usulü mayalanarak elde edilen Türkiye'nin ilk kefiridir. 2011 yılından beri yürütülen araştırmalar sonucunda bugünkü başarısına ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

"Kafkaslarda keşfedildiği ortam koşullarında üretim yapıyoruz"

Kara maya usulü kefirin, Kafkas halklarının uzun yaşam hikayelerine konu olan ve anne sütüne en yakın içecek olarak adlandırıldığını vurgulayan Geniş, şu bilgileri paylaştı:

"Kafkaslarda keşfedildiği gün nasıl ve hangi ortam koşullarında yapıldıysa, biz de o şekilde imalat yapmaktayız. Bunun için hayvanın antibiyotik almamasından yediği ürüne kadar sütün doğallığını koruması gerekir. Ayrıca sütün çalınma ortamının ışık olmayan zeminden seçilmesi gereklidir. Kara maya kefiri, mayalama sıcaklığı, fermantasyon süresi ve teknikleriyle probiyotik çeşitliliği ve sayısı bakımından yüksek değerlere sahiptir. Bir milimetrede 210 milyon probiyotik bakteri sayısına sahiptir. Zengin laktik asit bakterisine sahip kefirimiz, cam şişede satılır."

Geniş, 3 çalışanıyla yıllık 96 ton kefir üretimi yaptıklarını, bunları Türkiye'deki market zincirleri ve eczanelere sattıklarını belirterek yurt dışına da göndermeye başlayacaklarını kaydetti.

Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı
Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı
Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı
Yurt dışında gördüğü kara maya usulü kefiri Türkiye'de üretmeyi başardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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