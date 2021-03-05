Son Dakika! Yeni Zelanda'da deprem mi oldu? Kermadec Adaları nerede? Yeni Zelanda kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Kermadec Adaları'nda deprem mi oldu?

Uluslararası verilere göre Yeni Zelanda'da 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Yeni Zelanda'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

YENİ ZELANDA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Yeni Zelanda, Kermadec Adalarında ikinci büyük deprem yaşandı. Uluslararası ajansların yaptığı ilk çözümlere göre büyüklük, USGS tarafından 7.8, EMSC tarafından 7.9 olarak hesaplanmıştır.

İlk olarak deprem Kermadec Adalarında 7.4 büyüklüğünde meydana gelmişti. Ardından saat 22:57 sularında 2. bir deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

YENİ ZELANDA NEREDE?

Yeni Zelanda (İngilizce: New Zealand, [nju?'zi?l?nd]; Maorice: Aotearoa, [a?'t?a??a]), Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük (North Island ve South Island) ve birçok küçük adadan oluşur.

KERMADEC ADALARI NEREDE?

Kermadec Adaları, Büyük Okyanus'un güneyinde bir takımadadır. 1887 yılından beri idari olarak Yeni Zelanda'ya bağlıdır. Jeolojik olarak Yeni Zelanda'yı Tonga'ya bağlayan denizaltı yükseltinin bir parçasıdır. Takımadanın adı 1791 yılında Jean-François de La Pérouse'u aramak için L'Espérance adlı gemisiyle bölgeyi keşfeden Fransız kaptan Jean-Michel Huon de Kermadec'ten gelmektedir.

GÜNCELLEME

YENİ ZELANDA'DA 8.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yeni Zelanda'da 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'da 7.3 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

20 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS tarafından yapılan açıklamada, depremin Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45'te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası'nın doğu kıyısına yakın olanların derhal "en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere" gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.