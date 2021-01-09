Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
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Yaşlı kadına kabusu yaşattılar

09.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:02

Yaşlı kadına kabusu yaşattılar 80 yaşındaki kadını yalnız yaşadığı evinde darp edip altın bileziklerini gasp ettiler -Hatice Aykut: "Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı" Antalya'da üç kişi tarafından yalnız yaşadığı evinde gasp edilen 80 yaşındaki yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yaşlı kadına kabusu yaşattılar

80 yaşındaki kadını yalnız yaşadığı evinde darp edip altın bileziklerini gasp ettiler

-Hatice Aykut: "Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı"

ANTALYA - Antalya'da üç kişi tarafından yalnız yaşadığı evinde gasp edilen 80 yaşındaki yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşlı kadın, "Kolumu bacağıma bağlayıp önce gözlerimi sonra da ağzımı bantladırlar. Ben bağırırken bant yırtıldı ve tekrar bağladılar. Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı" dedi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Elmalı ilçesi Gülova Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Hatice Aykut'un (80), evine gelen 3 kişi, yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra darp etti, ardından kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziğini gasbetti. Vücucunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım talebinde bulundu. Komşularının olayı jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin bulunmasına yönelik oluşturulan ekip, kısa sürede şüphelilerin Abdullah S., Ayhan T. ve Resul U. olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat ekibi, 3 şüpheliyi dağ evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 7 bilezik, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi ile 3 çift ayakkabı ele geçirildi. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Bağırmaktan ağzımdaki dişlerim çıktı"

Yaşadığı korku dolu anlatan Hatice Aykur, "Akşam saat 22.00 gibi yattım. Tuvalete gitmek için uyandım kolumdaki saate baktığımda saat 01.00 civarıydı. Sonra tekrar uyudum, bir anda gözlerime bir ağırlık çöktü ve "Bu kim" diye bağırdım. Daha sonra ben çırpınırken beni yataktan yere sürükleyerek indirdiler. Yüzleri maskeliydi ve biri orta boylu, diğeri de ondan biraz daha uzundu. Ondan sonra kolumu bacağıma bağlayıp önce gözlerimi sonra da ağzımı bantladırlar. Sonra ben bağırırken bant yırtıldı ve tekrar bağladılar. Daha sonra biri üzerime bastırırken diğeri yatağın yanında duran ceket ile yüzümü örttü. Tamamen yüzüm kapandı ve dünyayı göremedim. Ağzımda dişlerim vardı ama bağırırken çıkmış. Kulaklarımda küpelerim vardı onları kırmışlar. Kollarımı bacağımdan çözdüler. Çok şükür ellerimi arkadan bağlamadılar eğer öyle bağlasalardı ben ölürdüm. Benim canıma kast etti onlar. Benim paramı da bileziklerimi de alsalar ben canımı arıyorum. Bu sefer kollarımı önden çapraz şekilde bağladılar. Kollarımdaki altınları telefon ışığıyla çıkardılar. Sonra da karanlıkta hemen kaçtılar. Nasıl gittiklerini, nasıl çıktıklarını bilemedim. Hiçbir şey göremedim dünya zindan oldu" dedi.

Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SERDAR ESER

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