Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
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Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf

Kastamonu Valisi olarak 4 gün önce göreve başlayan Avni Çakır, Babalar Günü nedeniyle ziyaret ettiği şehit babasının oğlu ile kardeşinin aynı terör saldırısında şehit düştüğünü öğrendi.

21.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:02

Kastamonu Valiliği'ne atanan Avni Çakır'ın Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği şehit babası Sadık Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıktı.

Kastamonu Valiliği'ne atanmasının ardından geçtiğimiz çarşamba günü kentteki görevine başlayan Çakır, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret etmeye karar verdi.

ŞEHİT BABASININ OĞLU İLE KARDEŞİ AYNI GÜN AYNI YERDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Ziyarete giderken İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile yaptığı sohbette, Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat ile kardeşi Ali Çakır'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Vali Çakır ve şehit babası Tokat, şehidin kabrini ziyaretlerinde dua etti. Vali Çakır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kendisi için de bu tanışmanın çok büyük bir tesadüf olduğunu söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız atandığımız günden itibaren şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman emrinde olmamız talimatını verdi. Bu kapsamda biz de ilk ziyaretlerimizi şehit ailelerine yaptık. Ziyaret ettiğimiz şehit babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

İlk ziyaretini Sadık Tokat'a yaptıklarını ifade eden Çakır, "Kardeşim ile Sadık amcanın oğlunun aynı olayda şehit olduğunu öğrendim. İlahi bir tesadüftü." diye konuştu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf

Şehit babası Tokat ise birçok köy sakininin köyünü terk etmesine rağmen oğlunun şehit olmasının ardından köyünü terk etmediğini, her gün oğlunun mezarına giderek dua ettiğini söyledi.

Vali Çakır'ın dün kendisini ziyaret ettiğini aktaran Tokat, "Bana ziyarete gelirken durumu öğrenmiş. 'Bundan sonra da sık sık ziyaret edeceğim. İlk ziyaretimi sana yaptım' dedi. Vali Bey'in kardeşi ile oğlumun birlikte fotoğrafı var mı diye bakacaktık ama albümleri bulamadık. Daha sonra gelecek bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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