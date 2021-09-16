Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını paylaştı. Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 488,15 ile Rize olurken, onu 465,14 ile Bayburt, 412,95 ile Elazığ ve 400,54 ile Trabzon takip etti.

Bakan Koca, ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Koca, 5 dakika sonra attığı ikinci tweet'le ise 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Bakan Koca'nın "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" notuyla yaptığı paylaşıma göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il, Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

SON 24 SAATTEKİ VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son 24 saatlik verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı. 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,35 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 103 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 153 bin 868'i birinci doz, 41 milyon 182 bin 546'sı ikinci doz, 9 milyon 633 bin 374'ü üçüncü doz olmak üzere 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

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