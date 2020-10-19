Karacaahmet Mezarlığı'nda, mezarların üstünde klip çeken şüphelilere dava
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Karacaahmet Mezarlığı'nda, mezarların üstünde klip çeken şüphelilere dava

19.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:35

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarların üzerinde yürüyerek klip çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan 2020 tarihinde mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batu Belen ve Utku Şahinkaya yürütülen soruşturma tamamlandı.

''DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILIYOR''

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Batu Belen ve Utku Şahinkaya'nın Karacaahmet Mezarlığı'nda çekmiş oldukları bir video kaydını sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

''MEZAR TAŞININ ÜZERİNDE YÜRÜYOR''

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, görüntüdeki şahsın koyu tonlarda yapılmış makyajının bulunduğu, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarların ve ayağında yüksek topuklu çizmelerin olduğu, şahsın mezarlıkta bulunan eski mezar taşlarından birine yaslandığı ve elleri cebinde ayakta durduğu belirtildi. Yine görüntülerdeki şahsın, mezar taşlarının bulunduğu yerde eski bir mezar taşının önüne oturduğu, dirsekleri ile arkasında bulunan mezar taşına dayandığı, mezar taşlarına dokunarak poz verdiği, ayağında siyah platform topuklu çizme ile yerde bulunan eski bir mezar taşının üstünde yürüdüğünün görüldüğü kaydedildi.

"SANATSAL BİR ÇALIŞMA" SAVUNMASI

İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Şüpheli Batu Belen ifadesinde, İngiltere'de yapılacak olan Türk kültürüne yönelik bir etkinliğe katılmaya karar verdiğini, Türk mezar taşlarının Batı'da ilgi çektiğini öğrendiğini ve bu konuda bir çekim yapıp yarışmaya katılmak istediğini söyledi. Çektikleri videoyu yarışmaya gönderdiğini ancak yarışmanın korona virüs nedeniyle ertelendiğini söyleyen Belen, videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını, video içeriğinin yanlış anlaşılması üzerine videoyu kaldırdığını, dini değerleri aşağılamak gibi bir amacının olmadığını, sanatsal olarak yapılmış bir çalışma olduğunu belirtti.

''İLGİLTERE'DEKİ BİR YARIŞMAYA KATILACAKTIK''

Şüpheli Utku Şahinkaya'nın ise, Batu Belen'in, mezarlıkların tarihi ve dokusuyla ilgili bir video ile İngiltere'de yapılacak yarışmaya katılmaya karar verdiğini, kendisini de videoda oynamak için uygun gördüğünü, Batu'nun, çekim yapılan mezarlığın çalışma ile ilgili vizyonuna uygun olduğunu düşündüğünü, mezarlıkta bulunan bir görevli ile konuştuklarını, sözlü olarak çekim yapılan yerin uygun olduğunun söylendiğini, makyaj ve kostümü kendisinin hazırladığını, hareket ve figürleri ortak kararlaştırdıklarını söyledi.

DİNİ DEĞERLER OLARAK KABUL EDİLMELİ

Videoda yer alan görüntülerin senaryosunun Batu Belen tarafından, makyaj ve kostümlerin ise Utku Şahinkaya tarafından hazırlandığının kaydedildiği iddianamede, videoda yer alan hareket ve figürlerin her iki şüpheli tarafından birlikte kararlaştırıldığı, videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mezarlıklara cenazelerin defin işlemlerinin, mezarlıkların ziyaret edilmesinin, korunmasının ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı, bu nedenle mezarlıkların ve mezarların dini değer olarak kabul edilmesinin gerektiği belirtildi.

1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Batu Belen ve Utku Şahinkaya'nın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Karacaahmet Mezarlığı'nda, mezarların üstünde klip çeken şüphelilere dava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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