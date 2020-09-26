Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi

26.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:47

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları düne göre azaldı. 26 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1511 artarak 312 bin 966'ya yükseldi. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 929'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1511 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 929'a, toplam vaka sayısı ise 312 bin 966'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1232 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Ayvaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ateş Kavga Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 20:52:15. #1.14#
title