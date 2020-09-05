Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 620'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1673 artarak 278 bin 228 oldu.

05.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:35

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1673 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 620'ye, toplam vaka sayısı ise 278 bin 228'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 984 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 984 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92'ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi

"BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK BU VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi
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