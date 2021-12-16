Son dakika... Tütüncü, SAYAD'ın misafiri çocuklarla buluştu

ANTALYA (İHA) - Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği'ni (SAYAD) ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gelecek gençlerimizle birlikte gelecek. Güçlü bir kuşak yetiştirirsek, ülkemizin yarınları da çok daha güzel olacak" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği'ni (SAYAD) ziyaret etti. SAYAD'ın projesi kapsamında bir araya gelen Ayşe Ahmet Atmaca Ortaokulu'nun öğrencileriyle kahvaltıda buluşan Tütüncü, çocuklarla uzun uzadıya sohbet etti. Keyifli geçen sohbette öğrencilere kitap okuyup okumadıklarını da soran Tütüncü, "Bol bol kitap okuyun. Kitap okumak kelime dağarcığınızı geliştirir, bilgi birikiminizi artırır. Sizleri gelecek hedeflerinize ulaştırır" diyerek, tavsiyelerde bulundu.

"Gelecek gençlerimizle birlikte gelecek"

Yarının geleceği çocuk ve gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, "Bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında güçlü bir gelecek inşa etmek geliyor. Gelecek kuşaklara yatırım yapmak bu bakımdan çok önemli. Gençlerimizi geleceğe güçlü bir şekilde 'Nasıl taşıyabiliriz?' işte bunun hesabını yapıyoruz. Gelecek gençlerimizle birlikte gelecek. Güçlü bir kuşak yetiştirirsek, yeni nesil yetiştirirsek, ülkemizin yarınları çok daha güzel olacak. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sevgili öğrencilerimiz çok güzel şartlarda yetişiyorlar. İşte bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Kepez'e 16 kütüphane"

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği(SAYAD) Başkanı Bahattin Bayraktar da, çocuklara "Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü, sizlere çok değer veren bir başkanımız. Çocukların kitap okumasını çok önemsiyor. Kendisi de bol bol kitap okuyor. Bütün çocuklarımız kitap okusun, kütüphanelerden istifade etsin diye, şuanda Kepez'e 16 tane kütüphane oluşturuyor" dedi.

SAYAD'ın konuğu olan Ayşe Ahmet Atmaca Ortaokulu öğrencileri kahvaltıdan sonra DokumaPark'taki Antalya Bilim Merkezi ve Cemil Meriç Kütüphanesi'ni gezdi. - ANTALYA