Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Son dakika: Türkiye'nin sondaj çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.

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