Türkiye'den gelen heyet, Hanau saldırısı kurbanlarının yakınlarıyla görüştü

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Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının birinci yılında Hanau'da düzenlenecek törene katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kurbanların yakınlarıyla görüştü.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ırkçı terör saldırısının birinci yılında Hanau'da düzenlenecek törene katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kurbanların yakınlarıyla görüştü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün mezarını ziyaret eden Kıran, Gürbüz ailesine başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hanau Camisi'nde kurbanlar için okunan mevlide katılan Kıran, burada yaptığı konuşmada ırkçılığın insanlık için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kıran, "Burada Türk toplumu, Müslüman toplumu olarak ailelerimizle olan dayanışmamızı her daim hissettirmemiz çok önemli. Karşı karşıya kaldığımız sorunlar ortada. Geçen yıl yaşanan katliam ve vahşet bu sorunların bir yansımasıydı." dedi.

Kıran, şöyle devam etti:

"Biz her zaman müttefiklerimizi, muhataplarımızı ve dostlarımızı uyarıyoruz. Yükselen İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı sadece Türk ve Müslüman toplumu için değil bütün dünya ve bütün insanlık için ortak bir tehdittir. Bu tehdit önlenmediği müddetçe nerelere varabileceğini daha önce Solingen'de olduğu gibi, NSU cinayetlerinde olduğu gibi, Hanau'da maalesef acı bir tecrübeyle yaşadık."

Hanau'da gerçekleşen terör saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Kıran, "Alman makamlarının bugün bunun farkında olması, bu dayanışmayı sergilemesi önemli, bu dayanışmanın sonuç vermesi çok daha önemli. Muhataplarımızdan bir an evvel bu katliamın sorumlularının yargı karşısında hesap vermesi için ve bu soruşturmaların bir an önce tamamlanması için beklentilerimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.

Resmi tören düzenlenecek

Bu akşam Hanau'da düzenlenecek resmi törene Türkiye'den gelen heyetin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in de bulunduğu 50 kişinin katılımına izin verilecek.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Başbakan Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek