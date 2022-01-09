Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 9 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 61 bin 727 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 141'den 173'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 35 bin 163 olurken toplam 384 bin 49 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 173 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 35 bin 163 hasta taburcu olurken bugün 384 bin 49 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ifadelerini kullandı.
Hastanelerdeki durum korkulacak durumda olmamasına rağmen yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,99 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,60 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 101 bin 293 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 893 bin 771 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 614 bin 311 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken 66 bin 237 de yeni vaka tespit edilmişti.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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