Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre azaldı. 6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1511 artarak 327 bin 557'ye yükseldi. 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 553'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1511 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 55 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 553'e, toplam vaka sayısı ise 327 bin 557'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1229 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1229 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 559'a yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

"TEDBİRLERLE GALİP GELECEĞİZ"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerini kullandı.