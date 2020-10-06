Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi

06.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:55

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre azaldı. 6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1511 artarak 327 bin 557'ye yükseldi. 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 553'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1511 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 55 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 553'e, toplam vaka sayısı ise 327 bin 557'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1229 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1229 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 559'a yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi

"TEDBİRLERLE GALİP GELECEĞİZ"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (10)
ZOM ZOM: Ölen ölsün kalan kalsın kalan sağlar bizimdir
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BURAK: Uzakran egitimi beceremedik sosyal mesafeyi beceremedik sokaga cikma yasagini koyamadik 21 . Yuzyilda dunyada en kolay ulasilan tek sey olan internete ulastiramadik salgin basini aldi gitti ortada bir suc var ama kimse suclu degil
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HE HE: Fabrikasyon veriler banttan çıkan mallar gibi hergün aynı artık inandırıcılığı kalmadı bırakın artık bu laf kalabalığınıda ekonomiyi düzeltin.
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