Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. 3 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 511'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1642 artarak 274 bin 943 oldu.

03.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:27

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1642 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 49 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 511'e, toplam vaka sayısı ise 274 bin 943'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1211 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 87'ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi

EN ÇOK HASTA BULUNAN 5 İLİMİZDEKİ PNÖMONİ ORANLARI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (45)
GÖZLEM: Amma da abartıyorsunuz. . ! Ortada panik yapılacak bir durum yok ki. ! 19 Nisan 2020 Bir günde 127 vatandaşımız vefat etmişti. 1922 kişi Yoğun bakımda, 1031 kişi de entübe yatıyordu. ( Çok arzuladığınız her türlü kısıtlamalar da uygulanıyordu. ! ) Yoğunluk Istanbuldayken dalga geçiyordunuz. Bak ne oldu şimdi. Anladınız mı. ? Dün Istanbul''da 185. Orta Anadoluda 225 yeni vaka tesbit edilmiş. Panik yapacak ne var. ? Tedbirinizi alın, başkalarının işine de karışmayın.
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AYŞE: Okullara şeffaf separatörler /ayırıcılar, . . . şimdiye kadar yapılabilir. Futbol maçları seyircisiz oynanabilir (halı sahalarda). Ayrıca Anadolu da kuru hava da bu hastalığın daha çok yayıldığı görülüyor. Öğretmenler vve öğrencilerin hepsine sağlık ocaklarda Korona testi yapılabilir. Tabi bunlar belli bier düzende yapılmalı. Randevu usulü.
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TÜTÜNDEN TEZEGE DÖNDÜM: Artik 40 kusure sabitlediler..fahrettin basta seviyodum seni de sende fos ciktin.aldatiyosunuz bizi
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