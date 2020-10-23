Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi

23.10.2020 20:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:00

Son dakika: Ülkemizde 23 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne kıyasla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2165 artarak 357 bin 693 oldu. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 658'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2165 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 658'e, toplam vaka sayısı ise 357 bin 693'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1493 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1493 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 311 bin 520'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, ağır hasta sayısı 1648, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi

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Haber Yorumları (19)
KAMURAN AKCA: Allah aşkına özel okul sahiplerini değil de vatandaşın can güvenliğini düşünün. Adam akıllı ciddi önlemler alın.
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LEDUNİ: bilim kurulu ne işe yarıyor devlet istatistik entütüsünün işini yapmaktan başka
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EL PATRON: Hollanda nufus 16 milyon, gunluk vaka 10 binin uzerinde. Turkiye 83 milyon nasil 2165 oluyor? Hani ayin 15inde aciklanacakti gercek vakalar, neden aciklanmadi? Bence bu 2165 sadece hastanede yatan vakalar, koronaya yakalanmis evde kalanlar sayilmiyor, oysam en buyuk veri hasta evde olanlar!
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