Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 271 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 98 bin 199 hasta taburcu olurken bugün 463 bin 335 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN RİSKLİ GRUBA UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,98 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,87 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,98 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 128 bin 369 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 746 BİN 699 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 643 bin 606 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 746 bin 699 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 817 bin 259 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 85 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken 85 bin 26 da yeni vaka tespit edilmişti.