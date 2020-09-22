Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre azaldı. 22 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1692 artarak 306 bin 302'ye yükseldi. 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 639'a çıktı. Her geçen gün artan ağır hasta sayısı ise 1522 oldu.

22.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:49

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1692 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 639'a, toplam vaka sayısı ise 306 bin 302'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1261 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'ya yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE ULAŞTI"

Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (8)
OGGGGG: yeter artık yalanlarınızdan bıktık, siz hala usanmadınız yalandan.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
DEDE: YASAKLARI Çabuk kaldırdılar malesef Çinden Çıkan korona Çin bile kontrol altına aldı
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
YAGİZ: Insaari uyarmak yerine bu gidise dur doyecek olan devlettir tedbiri halka degil kendileri alcakti
Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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