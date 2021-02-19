Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi

19.02.2021 18:58 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:22

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi. 19 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi. Vefat sayısındaki düşüş devam ederken, bugün 82 kişi koronadan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 82 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 903'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYILARI DÜN DÜŞÜŞ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken, 640'ı semptomatik olmak üzere 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 19:22:56. #1.16#
title