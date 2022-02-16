Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 271 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 104 bin 409 hasta taburcu olurken bugün 463 bin 241 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN YAŞLI VE KRONİK HASTALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,86 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,79 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,86 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 476 bin 562 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 672 BİN 756 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 596 bin 845 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 672 bin 756 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 450 bin 661 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 94 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybederken 94 bin 730 de yeni vaka tespit edilmişti.