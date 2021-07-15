Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 15 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 304 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 48 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 103 olurken toplam 232 bin 257 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 304 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 48 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 103 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 232 bin 257'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.12'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 30.78 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 19 MİLYON 104 BİN 997 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 560 bin 060 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 104 bin 997 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 460 bin 669 kişiye aşı yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün açıklanan verilerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 43 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 907 de yeni vaka tespit edilmişti.