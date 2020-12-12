Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 12 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 203'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809 oldu. Vefat sayısı ise 222 artarak 16 bin 199'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise rekor kırarak 20 bin 191 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 203'ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 222 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 199'a, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 809 bin 809'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 20 bin 191 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517'ye, ağır hasta sayısı ise 5961'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZININ DURAĞAN OLMASI SEVİNDİRİCİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.