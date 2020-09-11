Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 951'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1671 artarak 288 bin 126 oldu.

11.09.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:15

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1671 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 951'e, toplam vaka sayısı ise 288 bin 126'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1117 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1117 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi

"VİRÜSLE ETKİN MÜCADELE ANCAK TEDBİRLE MÜMKÜN"

Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (28)
NAZMİ: İster inanın ister inanmayın. Vefat sayısı daha fazla.
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OZKAN: Aslinda 10 bin kusur ama biz yinede 6900 kisi oldu diyelim sikinti yok...
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ANKARAAAS: Esim evde olmadigi halde diyorum 1 haftadir yok geldigi gün test yaptiriyor pozitif cikiyor ben negatifim ayni eve sokuyorlar kronik rahatsizligim var diyoruz neymis ben negatifim 14 gün esim pozitif 10 gün kalacakmis bu nasil bi sacma sistem temas olmadigi halde can hiçe sayiliyor boş gezen vürüsü yayan kimse olursa olsun Hakkim haramdir ...
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