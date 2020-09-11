Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 951'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1671 artarak 288 bin 126 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1671 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 951'e, toplam vaka sayısı ise 288 bin 126'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1117 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1117 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

"VİRÜSLE ETKİN MÜCADELE ANCAK TEDBİRLE MÜMKÜN"

Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.