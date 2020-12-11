Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi

11.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:54

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 11 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 oldu. Vefat sayısı ise 226 artarak 15 bin 977'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 977'ye, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 780 bin 673'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5516 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye, ağır hasta sayısı ise 5952'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (10)
BİR GENÇ: çark dönsün diyorsunuz ama çarkın kırılmasından iyidir 2 3 hafta kapanalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
QORJUX: Kısıtlamayı uyku saatine denk kaç ülke var acaba , nasıl bir sonuç beklenir ki bundan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANGARALI0606: Türkiyeden daha ileri ülkelerde de aşağı-yukarı benzer tedbirler alınıyor. Oralarda vak''a ve vefat sayısı daha yüksek. Devletimiz İnsanlarınmızın ekmeklerini kazanmasını mümkün olduğunca sağlamaya ekonomi motorunu kapatmamaya çalışıyor. Devlet başka ne yapsın. Her yere yetişmeye çalışıyor. Ama maalesef vatandaşlarımızın 1bir kısmı'' hala umursamaz halde.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Falcao Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler İlaç Aralık Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:02:33. #1.15#
title