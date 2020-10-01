Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi

01.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:29

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. Bakan Koca'nın açıkladığı 3 sütunlu yeni tabloya göre; 1 Ekim'de vaka sayısı 1407 artarak 320 bin 70'e yükseldi. 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 262'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1407 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 67 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 262'ye, toplam vaka sayısı ise 320 bin 70'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1402 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1402 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 281 bin 151'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, ağır hasta sayısı 1507, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi
Haber Yorumları (10)
DOĞRU: Bir an önce Allah kurtarsin bizi bu Virusden.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SESLİDÜŞÜN.: Burun vücudun filtresi. İlkokuldan beri hep bu öğretildi. Şimdiyse hiçbir işe yaramadığını öğreniyoruz. Maskeyi pandeminin ilk gününden itibaren takan birisi olarak faydasına kesinlikle inanmıyorum. Burundan pis havayı al, maskeye pis havayı ver, sonra tekrar al pis havayı ve virüsten korunmuş ol. Enteresan. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PANZEHİR: Bence bu tabloda en dikkat edilmesi gereken sayı ağır hasta sayısı. Ölüm riski olan ve bundan sonra ölecekler buradan çıkacak.Vaka sayısı tam tespit edilemese de ağır hastalar hastanelik olduğu için rakam doğrudur.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Ziya Selçuk Donald Trump Charles Michel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Gülay Esra Erol Ivana Sert
Spor Sörloth Can Bartu Ryan Babel Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ekim Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 22:02:21. #1.15#
title