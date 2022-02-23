Son Dakika! Türkiye, BAE'den kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklama talep etti

Uzun süredir BAE'de bulunan ve buradan yaptığı yayınlarla gündeme gelen Sedat Peker hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti. INTERPOL yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

BAE'DEN İADESİ İSTENDİ

Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

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