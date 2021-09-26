Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları" protesto edildi

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus'un başkentinde binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un başkentinde binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan Belediye Tiyatrosu binası önündeki gösteriye, aralarında siyasiler ile aktivistlerin de bulunduğu 2 bine yakın kişi katıldı.

Göstericiler, "Anayasaya dokunmayın", "Darbeye hayır, diktatörlüğe hayır", "Halk darbenin sona ermesini istiyor" ve "Diktatörlüğü ve tüm yetkilerin tek elde toplanmasını reddediyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Nahda Hareketi üyelerinden eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus'ta olanlar, anayasaya ve meşruiyete darbedir ve olağanüstü kararların en kısa sürede yürürlükten kaldırılması gerekmektedir." dedi.

Mekki, halkın, ülkenin özgürlük yolundaki kazanımlarını hiçe sayan diktatörlüğe karşı durmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

Nahda milletvekili Seyyid el-Fercani ise Cumhurbaşkanı Said'in bütün yetkileri elinde topladığını ve anayasayı ilga ettiğini belirterek, bunun tam anlamıyla bir darbe olduğunu vurguladı.

Fercani, kendisinin ve ülkesinin geleceğini düşünen bir vatandaş olarak gösteriye katıldığını sözlerine ekledi.

Said destekçileri de meydandaydı

Habib Burgiba Caddesi'nde Said'in aldığı kararlara karşı çıkanların olduğu yere yakın bir alanda kararlara destek verenler de başka bir gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri, iki grubu ayırmak için araya demir bariyerler koydu.

Sayıları onlarla ifade edilen Said destekçileri "Halk, cumhurbaşkanlığı sistemi istiyor" ve "Meclisin feshedilmesine evet" sloganları attı ve ülkede yaşanan krizlerin sebebinin, son 10 yılın yönetim sistemi olduğunu savundu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Cumhurbaşkanı Said'in
AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
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